Agosto 1, 2023

Roma, 1 ago (Adnkronos) – “Il Parlamento è stato esautorato, non basta una comunicazione d’ufficio come quella di oggi ma come previsto una discussione e un voto preventivo delle Camera. Ci avete messo 10 mesi per decidere la cancellazione di progetti per 16 miliardi”. Lo ha detto Elly Schlein alla Camera replicando a Raffaele Fitto.