Pnrr: Schlein, ‘parole Visco importanti, battaglia Pd su salari’**

Giugno 1, 2023

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – Le parole del governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, sul Pnrr “sono importanti e vanno ascoltate con grande attenzione. Il Pd è impegnato su una battaglia per l’aumento dei salari che possa dare due strumenti fondamentali: una legge sulla rappresentanza che spazzi via i contratti pirata che minano anche la sicurezza sul lavoro. E una grande battaglia sul salario minimo. Non possiamo non vedere le sacche di lavoro povero che sono una piaga per questo paese”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, al termine dell’assemblea dei parlamentari dem a Montecitorio.