Pnrr: Schlein, ‘piano va attuato anche su riforme, destra divisa frena Paese’

Ottobre 14, 2023

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Sul Pnrr il governo ha perso 10 mesi a discutere della governance. Ad agosto ci hanno detto che le modifiche erano sostanzialmente 16 miliardi di tagli, di cui 13 miliardi circa ai comuni che sono quelli che stanno spendendo bene e in fretta le risorse. Con la destra il paese sta frenando, se vogliamo che il paese riabbracci la crescita dobbiamo attuare quel piano, e non solo la parte dei progetti e degli investimenti, ma anche delle riforme su cui il governo si è fermato per le divisioni al loro interno”. Così Elly Schlein alla festa del Foglio.