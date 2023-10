Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – Sul Pnrr “finora non siamo stati minimamente coinvolti, sin dall’inizio abbiamo detto che tifiamo l’Italia. Fatevi aiutare, confermiamo la nostra piena disponibilità per far sì che l’Italia non perda questa occasione irripetibile”. Così Elly Schlein a Sky Tg24 nell’ambito delle celebrazioni ‘Sky 20 anni’.