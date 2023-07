Luglio 12, 2023

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “La domanda per Fitto e per Giorgia Meloni è che cosa hanno fatto in questi 9 mesi. E’ dalla campagna elettorale che dicono che vogliono modificare il Pnrr, vi pare possibile che ancora non hanno un’idea e che non abbiano riferito nulla al Parlamento?”. Così Elly Schlein a Zapping su Rai radio 1. “Si sono più occupati di governance che dei progetti”.