Giugno 11, 2023

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – Collaborare con il governo per il Pnrr? “Certamente sì. A noi interessa l’attuazione di un’occasione storica e irripetibile per l’Italia, per far ripartire gli investimenti, le imprese, per creare lavoro di qualità”. Così la segreteria del Pd, Elly Schlein, al Tg1. “Siamo preoccupati dai ritardi”.