Pnrr: Scurria (Fdi), ‘ok Consiglio a richieste modifica quarta rata altro obiettivo raggiunto’

Settembre 19, 2023

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Sono state accolte dal Consiglio europeo le modifiche richieste dal governo Meloni di alcuni obiettivi relativi alla quarta rata del Pnrr. Un altro passo importante, affinché il Piano di ripresa e resilienza sia davvero realizzabile”. Così il senatore di Fratelli d’Italia Marco Scurria.

“Il costante lavoro della premier Meloni e del ministro Raffaele Fitto pone fine alla ingiustificata narrazione delle opposizioni che fin dall’inizio di questa legislatura – prosegue – hanno fatto il tifo contro l’Italia e per la non attuazione del Pnrr”. “È stato riconosciuto che, come proposto dal governo italiano, era assolutamente necessario apportare modifiche al Piano, a fronte di problematiche e mutamenti relativi alle condizioni economiche di molti degli Stati Europei”, conclude Scurria.