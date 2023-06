Pnrr: Sensi (Pd), ‘pubblicare relazione su stato attuazione, da trasparenza a inesistenza’

Giugno 7, 2023

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Chiedo in Commissione Affari Europei di sollecitare la pubblicazione della relazione sullo stato di attuazione del #Pnrr, ancora latitante. Il Presidente, con una magia, mi fa portare il volume”. Lo ha scritto su Twitter Filippo Sensi, senatore del Partito democratico.

“Peccato che il documento non solo non esista sul sito del governo, ma… non è stata ancora trasmessa ufficialmente al Parlamento, Camera e Senato. Di fatto, dunque, mi è stato dato un non-oggetto, siamo a Magritte o all’Oulipo. Non esiste online, non esiste per le Camere, non esiste per i cittadini e Parlamento. Dalla trasparenza alla inesistenza”, aggiunge in un altro tweet.