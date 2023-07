Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Terza rata del Pnrr bloccata da mesi. Quarta in forse. Il governo che passa il tempo ad autolodarsi sta danneggiando il Paese e l’economia in maniera irresponsabile: una situazione che crea grande allarme. E la presidente del Consiglio scappa, neanche una parola su una questione così vitale per le imprese e le famiglie”. Così Debora Serracchiani, deputata, responsabile Giustizia del Pd.