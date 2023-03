Pnrr: Serracchiani, ‘governo venga in aula, serve operazione verità’

Marzo 29, 2023

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Sul Pnrr serve un’operazione verità. Per questo il governo deve venire in Parlamento e fare chiarezza su situazione e sui programmi, se esistono, per evitare di perdere queste risorse indispensabili alla modernizzazione del paese ed alla sua trasformazione. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza non ha colore politico, è un’occasione storica per l’Italia. Il governo ha il dovere di dire alle Camere cosa sta facendo e come intende agire per superare i ritardi”. Così Debora Serracchiani, deputata Pd.