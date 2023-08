Agosto 1, 2023

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Il ministro Fitto chiede agli altri di stare al merito ma poi non spiega; rimandate la riduzione dei tempi della giustizia civile prevista dal Pnrr. Perché? È una priorità per cittadini e imprese. Una riforma decisiva. Stia al merito ministro e dica la verità: non siete pronti”. Così su Twitter Debora Serracchiani, deputata e responsabile Giustizia nella segreteria nazionale del Partito democratico.