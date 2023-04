Pnrr: Silvestri, ‘governo spaccato accetti aiuto per non sprecare risorse’

Aprile 22, 2023

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “Le dichiarazioni del ministro Crosetto, secondo il quale ‘l’Italia non spenderà tutti i fondi del PNRR’ certificano le forti spaccature nella maggioranza, all’interno della quale ognuno dice il contrario di tutto, ma anche la sua totale inadeguatezza rispetto alla gestione di quei fondi del PNRR che possono rilanciare le infrastrutture, le scuole e la sanità del Paese”. Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5S.

“Queste dichiarazioni sono ancor più surreali se teniamo conto che, secondo quanto riferito da Gentiloni, l’esecutivo ha chiesto all’Europa dei prestiti supplementari. Ormai siamo al caos e il governo Meloni non fa che dimostrare ogni giorno di più quanto sia incapace e inadeguato a gestire questa grande opportunità per il Paese. Siamo ancora in tempo per utilizzare le risorse che il presidente Conte ha ottenuto per l’Italia. Il governo accetti il nostro aiuto e non sprechi questa occasione irripetibile”, conclude.