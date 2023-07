Pnrr: Silvestri (M5S), ‘governo festeggia suoi fallimenti, surreale’

Luglio 20, 2023

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – “Vedere il governo che festeggia i suoi fallimenti è quantomeno surreale. Ricordiamo all’esecutivo Meloni che fino ad ora ha speso solo 2 miliardi dei 33 del Pnrr che vanno spesi entro il 2023; che la terza rata sarebbe dovuta arrivare il 30 marzo e oggi siamo al 20 luglio e che per averla abbiamo dovuto rinunciare a 500 milioni; che al momento è stato speso solo lo 0,5% delle risorse per la sanità e che è stata bucata la data del 30 giugno per la realizzazione di nuovi asili nido”. Così Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5S.

“È davvero difficile comprendere la soddisfazione del governo Meloni per questa sfilza di insuccessi. Piuttosto che perdere tempo nella solita propaganda, consiglio a Giorgia Meloni di concentrarsi sulla spesa dei 209 miliardi che il Presidente Conte ha ottenuto per l’Italia”.