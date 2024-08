Pnrr: Silvestri (M5S), ‘siamo in evidente ritardo’

6 Agosto 2024

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – “Ci sono evidenti problemi nella spesa del Pnrr. È paradossale che il governo esulti per aver ottenuto le rate quando non si riescono a mettere a terra i soldi. Ricordo che al momento sono state spese solo il 12% delle risorse in ambito sanitario e chi sta a casa conosce bene le sofferenze del sistema sanitario. Noi siamo i più grandi sostenitori del Pnrr, portato all’Italia dal Presidente Conte, e per questo continuiamo a offrire il nostro aiuto al governo, che purtroppo però non sembra voler ascoltare”. Così a Coffee break, su La 7, Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.