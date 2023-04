Pnrr: Silvestri, ‘Meloni venga in Parlamento, ci dica se accetta aiuto M5S’**

Aprile 3, 2023

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Il Presidente Conte ha portato all’Italia 209 miliardi di euro per il rilancio del Paese e si è offerto di aiutare la Presidente Meloni per mettere a terra queste normi risorse. Ora vogliamo sapere se il governo intende rispondere positivamente a questo appello, ed eventualmente come”. Lo afferma in Aula Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5S.

“Le dichiarazioni di questi giorni dell’esecutivo Meloni sul tema del PNRR sono contradditorie tra loro ed estremamente preoccupanti, ed è per questo che è necessario che la Presidente del Consiglio venga in Parlamento a riferire sulla gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’Italia ha un grande bisogno di queste risorse e vanificare il duro lavoro svolto dal Presidente Conte sarebbe imperdonabile. Giorgia Meloni dimostri di avere a cuore l’interessi dell’Italia e non sprechi questi occasione”, conclude.