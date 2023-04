Pnrr: Silvestri, ‘occasione storica, offriamo aiuto a Governo in confusione’

Aprile 7, 2023

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “Con il futuro dell’Italia non si scherza, ed è per questo che più vediamo il Governo in confusione sulla gestione del Pnrr e più gli offriamo il nostro aiuto. Siamo davanti a un’occasione storica che non può essere sprecata”. Così a Sky Start Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

“Il Governo Meloni -aggiunge- fino ad ora ha perso molto tempo. Si è concentrato sul colpire opzione donna, il reddito di cittadinanza, il superbonus e i rave, ma non sta mettendo alcun impegno per mettere a terra quei 209 miliardi che il presidente Conte ha portato all’Italia. Si tratta di risorse fondamentali per rilanciare il Paese, non possiamo permetterci di sciupare quest’occasione unica e irripetibile”.