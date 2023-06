Pnrr: Sisto, ‘polemica su Corte Conti infondata’

Giugno 8, 2023

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – “La polemica sul ruolo della Corte dei Conti è totalmente infondata. Nessuno nega che ci debbano essere i controlli e infatti ci saranno, ma successivi. Stiamo lavorando affinché non ci siano intralci all’esercizio legittimo della discrezionalità amministrativa. E’ il motivo per cui intendiamo riformare l’abuso d’ufficio: vogliamo che gli amministratori siano liberi dalla paura della firma che paralizza il Paese. Non possiamo continuare a pensare che se non c’è magistratura, non c’è controllo e che viga una perenne presunzione di colpevolezza”. Così a Sky Start il senatore di Forza Italia e vice ministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto.

“Nella redazione del Pnrr ci sono alcune parole chiave. La prima è la competenza, con un governo che sta dando prova di ‘stare sul pezzo’. Il ministro Fitto, gli altri ministri e tutti noi stiamo lavorando alacremente sull’attuazione del Pnrr. La seconda parola chiave è ‘dialogo’: sia all’interno dell’esecutivo che con l’Europa. Mi pare che l’Europa stia ben comprendendo le complessità, che peraltro non sono solo italiane”, ha concluso Sisto.