Pnrr: Tajani, ‘convinti di poter avere la prossima tranche in tempi rapidi’

Giugno 23, 2023

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – “Stiamo lavorando, siamo convinti di poter avere la prossima tranche in tempi rapidi. Il Pnrr è stato pensato durante la crisi del coronavirus, poi c’è stata la crisi della guerra in Ucraina, ci sono stati dei cambiamenti, è ovvio che serva flessibilità e serva rivedere alcuni progetti, ma si devono utilizzare tutti i fondi messi a disposizione. Stiamo lavorando intensamente per procedere in questa direzione”. Così, il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando alla Farnesina a margine del suo intervento alla chiusura dell’assemblea plenaria del Cgie.