Pnrr: Tinagli, ‘nessun complotto, nemici flessibilità sono amici Meloni’

Aprile 5, 2023

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “La sindrome del complotto e dell’accerchiamento in Europa così come quella dello scaricabarile sono un grande classico della politica italiana che però crea solo confusione e impedisce di agire lucidamente. Non sono né Germania né Francia a valutare il Pnrr italiano ma la Commissione UE, che ha fatto un investimento politico enorme nel lanciare il Recovery Plan e nel sostenere il Pnrr”. Così l’eurodeputata del Pd Irene Tinagli, presidente della Commissione per i problemi economici e monetari a Bruxelles.

“È chiaro che non esiste alcun vantaggio a farlo fallire e infatti la Commissione sta mostrando tutta la disponibilità possibile , come precisato da Gentiloni. Nonostante questa disponibilità molti elementi del Pnrr sono scritti nel regolamento approvato a dicembre 2020 da Consiglio e Parlamento e non si può stravolgerli a piacimento”.

“Se dovesse fallire il piano Italiano sarebbe un problema per l’attuale maggioranza al Pe e si darebbe spazio di manovra politica ai conservatori e ai sovranisti , perché è lì che si annidano i veri nemici del Recovery e del Pnrr e della flessibilità in genere. Purtroppo Meloni le ostilità maggiori in Europa ce le ha in casa, mentre ogni giorno riceve la disponibilità e la collaborazione della Commissione UE e di tutte le forze europeiste, sia a Bruxelles che in Italia. Spero sappia sfruttarla al meglio”.