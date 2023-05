Pnrr: Ue, crescono rischi di ritardo in attuazione

Maggio 24, 2023

Bruxelles, 24 mag. – (Adnkronos) – L’attuazione del Pnrr dell’Italia è “in corso”, ma “con crescenti rischi di ritardi”. Lo sottolinea la Commissione Europea, nelle raccomandazioni specifiche per l’Italia pubblicate oggi. Finora il nostro Paese ha ricevuto 42 miliardi di euro per le prime due rate, mentre la terza richiesta è tuttora oggetto di valutazione. Il piano ha “natura temporanea” e scade nel 2026, quindi l’Italia dovrebbe “rafforzare la capacità amministrativa, in particolare a livello subnazionale”. Resta “cruciale identificare potenziali ritardi” e problemi di attuazione in tempo, in modo da poterli “affrontare” in tempo utile.