Pnrr: Urso, ‘spostare fondi verso progetti realizzabili e automotive’

Maggio 27, 2023

Milano, 27 apr. (Adnkronos) – Togliere dal “Pnrr progetti non congrui e non realizzabili nel tempo” e spostare i fondi “su progetti realizzabili che inneschino uno sviluppo”. E’ questa l’idea del governo illustrata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante l’incontro al Festival dell’economia di Trento.

“Se riusciremo a farlo e siamo convinti di farlo nella trattativa con l’Ue, abbiamo già i progetti da finanziare, il primo sarà la transizione 5.0, ciò credito fiscale pari almeno al 40% destinato alle imprese che investono nell’ammodernamento dei propri impianti in tecnologia green tanto più se indirizzati verso innovazione digitale. Secondo progetto, incrementare le risorse destinate all’automotive” conclude Urso che mira a incentivare la produzione in Italia.