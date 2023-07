Luglio 20, 2023

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – “Dalla terza rata del Pnrr spariscono i fondi per gli alloggi universitari: il governo sceglie di nuovo di lasciare indietro chi è in difficoltà, ora gli studenti che lottano contro il caro affitti e per il diritto allo studio. Questa destra tutela solo evasori e poteri forti”. Così il deputato e responsabile Diritti del Partito Democratico, Alessandro Zan.