Pnrr: Zanella (Avs), ‘governo riferisca su transizione ecologica’

Aprile 4, 2023

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “La Missione 2 del Pnrr, cioè la parte relativa alla transizione ecologica, prevede la piantumazione di 6,6 milioni di alberi nelle 14 città metropolitane entro la fine del 2024 ma la corte dei conti con la delibera del 16 marzo scorso ha evidenziato diverse criticità del progetto e non esclude che una buona parte dei fondi resti inutilizzato”. È quanto afferma Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, la quale ha presentato una interrogazione al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida per avere spiegazioni.

“Nella delibera della Corte dei Conti – ha detto Zanella – è infatti emerso il problema della natura del materiale forestale da impiantare poiché in seguito alle analisi sviluppate in seno alla cabina di regia è emerso che il materiale di propagazione risulterebbe disponibile in quantità insufficiente a coprire i fabbisogni. La delibera ha specificato che: ‘Emergono dubbi e perplessità sull’equiparazione della piantumazione di piante o semi’. Alla base del dubbio c’è l’interpretazione della parola ‘planting’ fatta dal ministero (che nell’allegato della Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea sarebbe associato alla parola ‘trees’, riferita solo agli alberi). I magistrati esortano quindi il Masaf a chiarire la questione con la Commissione Europea e, in caso di approvazione, a comunicare i tempi del trasferimento dal vivaio al terreno”.

“La spesa totale – ha poi aggiunto – destinata al piano di forestazione (che, oltre alla piantumazione, comprende anche monitoraggio, cura e sostituzione delle fallanze, ovvero la mancata germinazione) è di 330 milioni di euro, così divisi: 74 milioni per la piantumazione di un milione e 650 mila piante nel 2022, altri 74 milioni per l’annualità in corso e il medesimo numero di arbusti e 139 milioni per interrare 3 milioni e 300 mila piante nel 2024. Vogliamo sapere dal Governo quali siano stati finora gli ostacoli che hanno impedito il raggiungimento del target previsto ad oggi e se i rilievi fatti dalla Corte dei Conti siano stati chiariti con la Commissione Europea”, ha concluso Zanella.