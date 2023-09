Pnrr: Zangrillo, ‘grande opportunità, ma Italia deve fare salti di qualità’

Settembre 9, 2023

Gaeta, 9 set. (Adnkronos) – “Il Pnrr è una grande opportunità che ha il nostro Paese, un programma costruito con una logica moderna: darci obiettivi e acquisire il senso di urgenza. La buona notizia è che ci costringe a darci obiettivi, costruire progetti realizzabili nei tempi previsti. La notizia un po’ meno buona è che l’Italia deve fare dei salti di qualità”. Lo ha detto Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica amministrazione e senatore di Forza Italia, intervenendo sul palco di Azzurra Libertà, la kermesse del movimento giovanile del partito in corso di svolgimento a Gaeta.

“Questo governo ha fatto un grande lavoro all’inizio della legislatura narrato in maniera un po’ subdola da chi non ci vuole bene – ha continuato -. Abbiamo dovuto ripensare al Pnrr perché è stato progettato in un’epoca con dei presupposti che non esistono più. Il governo di centrodestra ha rivisitato il Pnrr non con la spocchia di raccontare che chi lo aveva progettato prima lo aveva progettato male ma con la consapevolezza di fare le cose su cui sentiamo di poterci impegnare”.