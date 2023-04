Aprile 17, 2023

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Pnrr: La verità è che la destra sta facendo fallire il più grande investimento economico e produttivo del dopoguerra. Conquistato dal centrosinistra per l’Italia, fondato su un idea di sviluppo sostenibile e per il lavoro”. Così in un tweet Nicola Zingaretti, deputato Pd.