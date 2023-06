Giugno 16, 2023

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – “L’autorità anticorruzione ha certificato che il il 70% degli appalti del Pnrr non rispetta l’obbligo di occupare donne e giovani. Il governo deve subito attivarsi. E per favore evitiamo il convegno sul perché i giovani non credono più nelle Istituzioni”. Lo scrive in un tweet Nicola Zingaretti, deputato Pd.