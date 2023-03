Poesia: sold out per l’evento al Monumentale di Milano in omaggio alla Alda Merini

Marzo 27, 2023

Milano, 27 mar. (Adnkronos) – Grande successo di pubblico per ‘Ho bisogno di silenzio’, l’evento itinerante che ha fatto risuonare le poesie di Alda Merini e le musiche da lei amate, nella splendida cornice dove riposa la poetessa dalla personalità eclettica e dirompente. Sabato 25 marzo il Monumentale, in collaborazione con gli artisti e le artiste del Cetec Spazio Alda Merini, l’Area Biblioteche e le lettrici e i lettori volontari del Patto di Milano per la lettura, ha dato vita ad un’iniziativa, di cui si è registrato il sold out anche per la replica, lungo i percorsi del cimitero, un quartiere della città di Milano che racchiude storie e memorie di persone care, in un dialogo costante di culture, religioni, provenienze.

Sotto la direzione artistica di Donatella Massimilla (Cetec Spazio Alda Merini), si sono esibiti l’attrice Gilberta Crispino e i musicisti Luca Garlaschelli e Gianpietro Marazza, mentre hanno dato voce agli splendidi versi della poetessa dei Navigli i lettori Giuseppe Caccamo, Federica Cecco, Maria Enza Latella, Enza Testa.

“È stato un evento straordinario – commenta l’assessora ai Servizi civici e generali Gaia Romani – e le molte persone che hanno partecipato lo dimostrano. Ringrazio tutte e tutti coloro che hanno lavorato per realizzare questa occasione davvero bella, con la quale abbiamo voluto ricordare e omaggiare una donna che ha saputo raccontare con unicità e amore la nostra Milano. Un viaggio nell’anima di questa grande poetessa che è rivissuta nei suoi versi e attraverso le note di quella musica da lei tanto adorata. L’Amministrazione si impegnerà a replicare momenti come questi nella cornice di quello che è lo straordinario museo a cielo aperto di Milano”.