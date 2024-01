Politica: Calenda, ‘io e Conte gli unici pirla, quasi tutti guadagnano da altri lavori’

Gennaio 22, 2024

Roma, 22 gen (Adnkronos) – “Da quando ho deciso di fare politica, e non è una questione di Renzi perchè lo fanno quasi tutti, non ho mai accettato un euro a nessun titolo da imprenditori o Stati stranieri. La gente deve sapere che ho le mie idee, non sono idee che qualcuno sollecita”. Lo ha detto Carlo Calenda a Un giorno da pecora.

“Metà stipendio ai parlamentari che hanno altri lavori? Funziona così all’università, devi spiegare chi ti paga e prendi la metà dello stipendio -ha spiegato il leader di Azione-. Non è un caso di Renzi, sono il 90%, gli unici due pirla siamo io e Conte. Il punto è che bisognerebbe sapere chi ti paga, il codice di condotta del Parlamento europeo è molto più forte. Questa proposta la facciamo dopodomani con una proposta di legge che invito tutti a firmare, uniformiamoci a quello che fa l’Europa”.