Politica: la più giovane deputata, ‘La Russa politico più sexy, Meloni perfetta e senza difetti’

10 Dicembre 2024

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – Il politico più sexy? “Lo dico per affetto, stima personale e autorevolezza: il politico più sexy in assoluto è Ignazio La Russa. Mi piace per la sua storia ed il suo carisma, l’aspetto fisico non è importante”. A parlare, lasciando un po’ perplessi i conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, è la più giovane tra le parlamentari della maggioranza, la deputata FdI Grazia Di Maggio, che oggi è stata l’ospite in studio di ‘Un Giorno da Pecora’. “Per quanto riguarda La Russa ovviamente io parlo solo del suo carisma e della sua autorevolezza. Per il resto il politico più bello è il mio fidanzato, anche lui di Fratelli d’Italia, che sposerò nel 2025”. E’ un parlamentare come lei? “Lui fa l’assessore a Senago, un comune in provincia di Milano”.

Lei si è definita la parlamentare di Fratelli d’Italia più noiosa perché non ha hobbies. E’ mai stata almeno in discoteca? “No, odio la discoteca, non ci sono mai andata. Noi per divertirci il fine settimana facciamo convegni ed incontri. Non amo festeggiare, sono una giovane vecchia. Pensate che per il mio compleanno la mia famiglia mi ha fatto una torta con scritto ‘come rompi le scatole tu non lo fa nessun altro…”, ha scherzato Di Maggio. Lei è una fedelissima di Giorgia Meloni. Ci può dire almeno un suo difetto? “Secondo me Giorgia non ha difetti, non glieli riconosco, è perfetta”. E lei che difetti si riconosce? “Sono molto noiosa, a differenza di Giorgia che è molto spiritosa”.