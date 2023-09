Politica: magazine ‘Politica’ presenta 60 promesse under 30

Settembre 13, 2023

Roma, 13 set. (Adnkronos) – Il 15 settembre, alle ore 17.00, al Talent Garden di Roma, sarà presentata la lista delle 60 giovani promesse della politica italiana. L’evento è promosso dal nuovo magazine ‘Politica’, che sui social ha già superato i 170mila follower. Parteciperanno all’incontro anche politici di primo piano oltre alle “giovani promesse”, tutti under 30 che si sono già fatti notare nelle istituzioni più importanti.

Alla kermesse parteciperanno, tra gli altri, Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato e senatore di Forza Italia, Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia, Simonetta Matone, deputata della Lega, Valentina Grippo, deputata di Azione, Alessandra Maiorino, senatrice del Movimento 5 stelle, Claudio Mancini, deputato del Partito democratico, e Alessandro Onorato, assessore Grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale.

Ad aprire i lavori, invece, ci sarà Federico Lobuono, presidente de La Giovane Roma, l’associazione editrice del nuovo magazine. “Questa non è una classifica. Vuole essere una raccolta di storie di 60 ragazze e ragazzi che, con il proprio impegno, stanno già cambiando il panorama politico nazionale”, spiegano dalla rivista che ha scelto come slogan per l’evento “Siamo il futuro, vogliamo il presente”. L’obiettivo è lanciare un forte segnale all’opinione pubblica, dimostrando l’esistenza di una nuova generazione di politici e attivisti, di cui questa iniziativa mira a svelare e celebrare il potenziale.