Politica: nasce Popolo e Libertà, confederazione di centrodestra guidata da Giovanardi

Settembre 28, 2023

Roma, 28 set. (Adnkronos) – “Noi vogliamo andare in senso inverso rispetto alla politica degli ultimi anni, che si è contrassegnata dalla disgregazione, quindi la nascita di tanti leaderini di partiti che hanno frantumato quella che è stata l’esperienza del Popolo della libertà, nata grazie all’intuizione di Silvio Berlusconi, con l’unione di schieramenti di ispirazione liberale, popolare e cristiana. Il centrodestra, in cui noi ci ritroviamo, che ha due forze sovraniste come Fratelli d’Italia e la Lega, non ha forze a trazione popolare e liberale, come succede in Europa, e quindi con venti associazioni o partiti ci siamo riuniti in un unico partito che si chiama Popolo e Libertà, a richiamo di quella esperienza che si basava sulla democrazia, anche all’interno del partito”. Così Carlo Giovanardi lancia la sua nuova creatura nella sala conferenza della Camera dei deputati.

“A primavera ci saranno le elezioni europee e il nostro obiettivo è quello di presentarci a questa tornata elettorale – prosegue -. Ci saranno il Pd, il Movimento 5 stelle, la Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, ma noi facciamo un appello a chi si ritrova nei nostri valori, come potrebbe essere Cateno De Luca, Giovanni Toti, Salvatore Cuffaro a unirsi a noi, perché non questa esperienza, lo dicono anche i sondaggi, si potrebbe arrivare in doppia cifra, costruendo anche il baricentro della politica italiana che adesso manca”.

“Lo ricordo: il centrodestra ha vinto le elezioni un anno fa perché il centrosinistra, quindi Pd e Cinquestelle ha deciso di dividersi, e infatti nelle grandi città come Roma, Napoli e Milano sono loro che hanno vinto contro i sovranisti. Ed è per questo che manca quella componente politica del centrodestra che noi rappresentiamo”, conclude Giovanardi.