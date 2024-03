Politica: Think&Draft, sabato consegna diplomi con Damilano

21 Marzo 2024

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – Sabato 23 marzo alle ore 10.30 a Testaccio, presso la sede di Latte Creative (Largo Dino Frisullo), si concluderà il primo ciclo della Scuola per i professionisti delle istituzioni, Think&Draft con la consegna dei diplomi da parte del giornalista Marco Damilano. Un finale, spiega la scuola di alta formazione, che sarà anche l’occasione per fare il bilancio dei sei mesi di formazione per i primi 18 partecipanti al corso che si è tenuto a partire da ottobre, con 160 ore di lezione in presenza per un totale di 20 giornate complessive, il sabato, in dieci diverse discipline con otto docenti professionisti coinvolti in aula, impegnati nella teoria e in esercitazioni pratiche.

Nei sei mesi di corso, si sono tenuti inoltre quattro eventi speciali con Giovanni Diamanti (focus elezioni europee), Giuseppe Civati (focus sul ruolo dell’immaginario in politica), Beniamino Irdi (focus sull’intelligence) e Dino Amenduni (focus su comunicazione e case studies elettorali). “Dal drafting legislativo alla comunicazione politica e le relazioni istituzionali, passando per l’organizzazione di una campagna elettorale e il funzionamento dell’ufficio stampa, sono stati affrontati tutti gli aspetti dei mestieri dietro le quinte della politica, dove è richiesta una competenza sempre più ampia. Il corso è nato per valorizzare il ruolo di chi, nonostante lavori nell’ombra, deve sempre di più specializzarsi e avere una professionalità brillante e variegata”, dicono i docenti. Al termine della cerimonia, verranno consegnati i diplomi dal giornalista Damilano agli allievi, pronti per un nuovo inizio.