Polizia: Centinaio, ‘a fianco di chi protegge sicurezza cittadini’

10 Aprile 2025

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – “Il 173esimo anniversario della Polizia di Stato è l’occasione per ringraziare uomini e donne in divisa, che ogni giorno mettono al servizio del Paese la professionalità, l’impegno e la dedizione che contraddistinguono il loro lavoro. Ricordiamo il sacrificio di chi ha perso la vita per adempiere al proprio dovere e ammiriamo il senso di responsabilità di chi ogni giorno mette a rischio la propria incolumità per proteggere la sicurezza di tutti i cittadini. Saremo sempre al loro fianco e li sosteniamo con convinzione, come dimostrano anche i recenti provvedimenti volti ad accrescere le tutele e le garanzie a loro beneficio”. Lo afferma il senatore della Lega e vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio.