Polizia: Foti, ‘auguri e sincero ringraziamento’

10 Aprile 2025

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – “In occasione del 173/mo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, rivolgo i miei più sentiti auguri e un sincero ringraziamento a tutte le donne e gli uomini che, con dedizione, coraggio e spirito di servizio, operano ogni giorno per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela della legalità. Grazie per il vostro prezioso impegno al servizio della Nazione”. Lo scrive sulle proprie pagine social, Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr.