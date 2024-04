Polizia: Mattarella, ‘fiducia, apprezzamento e riconoscenza’ (2)

9 Aprile 2024

(Adnkronos) – “L’opera quotidiano delle donne e degli uomini che voi qui rappresentate -ha ricordato Mattarella- viene svolta per rinsaldare la cornice di sicurezza entro cui possa svilupparsi appieno l’esercizio delle libertà costituzionali”. Il Capo dello Stato ha quindi ricordato i “rischi personali” a cui va incontro il personale della Polizia nell’assolvimento dei “molteplici impegni” assegnati, “come avvenuto anche di recente. Ho manifestato al capo della Polizia in quell’occasione, e la rinnovo, la mia solidarietà e vicinanza, con la ferma condanna nei casi in cui vengono aggrediti agenti nello svolgimento dei loro compiti e del loro dovere”.