Polizia: Ronzulli, ‘pilastro della Repubblica’

10 Aprile 2025

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – “Da 173 anni, la Polizia di Stato è un pilastro della nostra Repubblica, presidio di legalità e sicurezza, custode insostituibile dei diritti dei cittadini. È la storia di donne e uomini che ogni giorno affrontano sfide complesse, spesso rischiando la propria vita, per difendere la collettività. È una storia fatta di coraggio, sacrificio, competenza, nel corso della quale la Polizia ha saputo rinnovarsi di fronte alle sfide del presente, dal contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo, alla lotta contro il cybercrime”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.

“Oggi, il mio pensiero -aggiunge- va anzitutto ai caduti in servizio, a servitori dello Stato che hanno donato la loro vita per lo Stato stesso, ai loro familiari. Ma anche a tutti coloro che, silenziosamente, svolgono il proprio dovere con rigore e umanità. Oggi e sempre saremo al fianco di chi veglia quotidianamente sui cittadini. La sicurezza non è un lusso: è una condizione essenziale della libertà. Buon anniversario e viva la Polizia di Stato”.