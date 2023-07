Polo: al via l’Europeo femminile a Punta Ala

Luglio 6, 2023

Punta Ala, 6 lug. – (Adnkronos) – A Punta Ala si alza il sipario sul Ladies Fip European Polo Championship – Trofeo U. S. Polo Assn., con l’Italia che si presenta all’appuntamento da campione in carica e, più in generale, con due successi e un secondo posto nelle precedenti tre edizioni. Risultati che certificano il valore del lavoro della Federazione Italiana Sport Equestri e del suo dipartimento polo.

Parole di apprezzamento sono arrivate anche dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, da sempre vicino agli Sport Equestri: “Un’altra vetrina speciale per consolidare la centralità rivestita nel panorama internazionale dalla Fise e dall’intero movimento sportivo italiano – le sue parole-. Ospitare gli Europei di polo femminili a Punta Ala significa certificare l’eccellenza della disciplina e la credibilità vantata dal nostro sistema a ogni livello, in virtù della terza edizione consecutiva organizzata nel nostro Paese, dopo quelle di Milano 2021 e Villa a Sesta 2018. Il carattere continuativo della scelta è un motivo di orgoglio che verrà tradotto in una kermesse spettacolare, ripagando la fiducia della Federazione Internazionale di riferimento. Per questo indirizzo i più sinceri complimenti alla Federazione guidata dal Presidente Marco Di Paola, al Centro Ippico Punta Ala e al Comitato Organizzatore presieduto da Gaia Bulgari per gli sforzi sinergici, finalizzati a un’organizzazione in grado di esprimere le potenzialità del settore, le bellezze territoriali e le capacità che si specchiano nel know how di cui ci fregiamo”.

Non può mancare un pensiero alla squadra italiana composta da Alice Coria, Maitena Marré, Camila Rossi e Ginevra Visconti, guidata da coach Franco Piazza e dal capo équipe Alessandro Giachetti: “Sono sicuro che i grandi contenuti tecnici e lo spettacolo offerto sapranno ripagare le aspettative e certo che le nostre atlete, campionesse in carica, onoreranno l’appuntamento con la consapevolezza di chi vuole confermarsi sul tetto d’Europa, promuovendo una volta di più la bellezza del polo”.