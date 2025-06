Polonia: Fidanza, ‘successo Nawrocki, campo larghissimo perde rovinosamente’

2 Giugno 2025

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Grande vittoria del candidato conservatore Karol Nawrocki alle elezioni presidenziali in Polonia! Dopo mesi di arroganza e utilizzo politico della giustizia, il ‘campo larghissimo’ -dai Popolari ai Comunisti- che sorregge Donald Tusk perde rovinosamente e forse nelle prossime settimane la stessa maggioranza di governo potrebbe entrare in crisi. Congratulazioni al presidente Nawrocki e agli amici del Pis per questo eccezionale successo!”. Così il vicepresidente di Ecr Party Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo.

“Ma quelli che in occasione del ballottaggio delle presidenziali rumene parlarono di ‘pesante sconfitta di Giorgia Meloni’ -aggiunge- oggi riconosceranno una sua grande vittoria? Chissà perché ma ne dubito”.