Polonia: Foti (FdI), ‘buon risultato per Diritto e giustizia, resta primo partito’

Ottobre 17, 2023

Roma, 17 ott (Adnkronos) – “È evidente che chi governa da anni non può che pagare il conto della situazione internazionale e delle conseguenti difficoltà nazionali. Mi pare però che, se i numeri definitivi saranno questi, Diritto e giustizia rimanga saldamente il primo partito della Polonia, con il 37% dei voti. È un buon risultato. E molto dipenderà da come si formeranno le alleanze”. Lo dice Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, in una intervista a il ‘Messaggero’ sulle elezioni in Polonia.

In merito alla probabile nomina di Donald Tusk a premier, Foti spiega: “Credo che non abbia molto senso ipotizzare un quadro di alleanze europee in cui a contare è l’appartenenza politica di chi guida i governi. In Europa le intese si creano in base alle soluzioni che si vogliono dare a problemi comuni, non guardando tanto agli schieramenti di casa propria. Qui non parliamo del Parlamento europeo, dove i raggruppamenti si formano a seconda del colore politico”.