Polonia: Mattarella, ‘continui collaborazione su pace, libertà, Stato diritto e Ue’**

2 Giugno 2025

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “In occasione della Sua elezione alla Presidenza della Repubblica, desidero farLe giungere i più cordiali auguri di successo nello svolgimento dell’alto incarico che il popolo polacco Le ha affidato. Dinanzi all’attuale scenario geopolitico, contrassegnato da molteplici sfide e gravato dal protrarsi di sanguinosi conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, è importante che Varsavia e Roma continuino a collaborare nella difesa dei valori di pace, libertà e Stato di diritto, proseguendo lungo i l percorso, sinora condiviso con successo, verso l’integrazione dell’Europa”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato all’omologo neo eletto in Polonia Karol Nawrocki.

“Auspico -prosegue il Capo dello Stato italiano- che gli antichi e saldi legami di amicizia che ci uniscono possano ulteriormente rafforzarsi durante il Suo mandato, sia sul piano delle cooperazioni bilaterali sia nell’ambito dell’Unione europea, in seno all’Alleanza tlantica e negli altri consessi multilaterali”.