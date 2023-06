Pompei (Deloitte): “Programma Dual Career sostiene crescita studenti-atleti”

Giugno 28, 2023

Milano, 28 giu. (Adnkronos) – “Oggi lanciamo Dual Career, un progetto con il quale ci poniamo l’obiettivo di sostenere gli atleti nella loro vita post attività sportiva, quindi nella loro nuova carriera professionale”.

Lo ha dichiarato Fabio Pompei, Ceo di Deloitte Italia, in occasione della presentazione del programma ‘Dual Career’ ideato in collaborazione con il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e con il Comitato italiano paralimpico (Cip). La partnership pluriennale di Deloitte, Coni e Cip vuole promuovere iniziative destinate a sostenere la formazione e la crescita degli studenti-atleti.

L’iniziativa nasce in sinergia con il tavolo istituzionale in corso, che coinvolge il Coni, il Cip, la Fondazione Milano Cortina 2026, il Ministero per lo Sport e i Giovani ed il Ministero dell’Università e della Ricerca, finalizzato a definire un impianto normativo in grado di favorire lo sviluppo delle Linee Guida Dual Career in tutte le università italiane.

“Questo progetto ci dà l’occasione di unire due mondi – ha aggiunto Pompei – quello dello sport e quello delle competenze e della formazione. Si tratta di mondi ai quali siamo molto vicini per cultura, per i valori nei quali ci riconosciamo profondamente”.