Ponte Messina: Bonelli, ‘chiederemo ad altre opposizioni firma pdl su Parco dello Stretto’**

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “Al di là di quello che possiamo pensare noi di Alleanza Verdi e Sinistra, la proposta di Salvini non è la priorità del Paese, anzi aumenterà il debito e lascerà infrastrutture in ginocchio, arretrate”. Lo dice Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra, nel corso della conferenza stampa, alla Camera, per presentare la proposta di legge di istituzione del parco dello Stretto di Messina e della Costa viola.

“Vogliamo mandare un messaggio a Salvini: quest’opera non passerà – prosegue -. Questa è un’operazione molto demagogica, di propaganda, fatta con i soldi pubblici, come lo fa in tante altre occasioni. La nostra, invece, è una proposta importante e vuole fare in modo di coniugare la mitologia, la storia, la cultura di un territorio con l’aumento dell’economia, dei posti di lavoro, investendo e rendendo più agevole, facile e moderno l’attraversamento dello Stretto. Noi presenteremo questa legge come tutto il gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra e chiederemo anche alle altre forze politiche di opposizioni di valutare l’idea di sottoscriverla anche loro”.

“Nel momento in cui noi abbiamo a che fare con la manovra finanziaria molto complicata, che produrrà ulteriore debito, staremo molto attenti e non concederemo neanche un millimetro a Matteo Salvini su tutte le sciocchezze che sta dicendo. Non passeranno, e lo dico a Salvini: non passerai, perché ogni giorno staremo lì a fare il cane da guardia sperando che il governo, e lo stesso Giorgetti, escano dall’imbarazzo e dicano per una parola saggia per il Paese, ovvero ‘prima le cose importanti per l’Italia’. Questo è un giocattolo che è stato messo nelle mani di Salvini, in cui sono già stati spesi molti milioni di euro, e quindi noi diciamo a questo pozzo senza fondo di spreco di soldi pubblici. L’Italia ha altre priorità, che non sono quelle di Salvini”, conclude Bonelli.