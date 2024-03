Ponte Messina: Bonelli e Fratoianni domenica in Sicilia, ‘con cittadini contro progetto’

Marzo 7, 2024

Roma, 7 mar. – (Adnkronos) – “Domenica saremo a Messina, io e Nicola Fratoianni, per un’altra battaglia in nome della trasparenza, in nome di un paese che vuole le vere infrastrutture, quelle socialmente utili. Saremo a Messina, con la popolazione, in una conferenza stampa collettiva e partecipata contro il ponte sullo stretto di Messina”. Così Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, parlando con i cronisti in piazza Montecitorio. L’appuntamento è per le ore 11 al Complesso Cariddi, a Torre Faro.