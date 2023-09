Ponte Messina: Bonelli, ‘governo ostaggio di Salvini’

Settembre 29, 2023

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “L’iniziativa del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra per l’istituzione di un parco nazionale dello Stretto e della Costa Viola è importante perché vuole tutelare un’area di grande pregio storico, ambientale e culturale, che può avere delle conseguenze economiche importanti”. Lo dice Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra, nel corso della conferenza stampa, alla Camera, per presentare la proposta di legge di istituzione del parco.

“Dal punto di vista politico – aggiunge Bonelli entrando nel merito -, noi abbiamo una maggioranza di destra centro e un governo che è ostaggio dell’irresponsabilità del ministro Salvini. E’ noto che c’è una difficoltà di finanza pubblica nel Paese che emerge dalla Nadef e dalle parole del ministro Giorgetti, che è anche collega di partito di Salvini, per un’opera per cui non c’è neanche il progetto esecutivo. Non esiste, e in nessun Paese d’Europa sarebbe stato consentito, si stanno dando soldi a un’opera che non sappiamo se potrà essere fatta”.

“Siamo in un’opera tra le più sismiche d’Europa, abbiamo a che fare con un progetto unico nel mondo che non è stato realizzato neanche in Giappone, dove c’è un’alta cultura della prevenzione sismica”, conclude Bonelli.