Ponte Messina: Conte, ‘si sta progettando infrastruttura in modo avventato e superficiale’**

15 Aprile 2024

Messina, 15 apr. (Adnkronos) – “Qui si sta progettando in modo avventato e superficiale una infrastruttura con un progetto rispolverato e aggiornato in tutta fretta che ancora rivela criticità le stesse del passato che non sono state superate”. Così, al suo arrivo a Messina, il leader del M5S Giuseppe Conte dove sta incontrando i cittadini.