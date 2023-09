Ponte Messina: Furgiuele (Lega), ‘consegnato progetto definitivo, fatti miglior risposta a fango’

Settembre 30, 2023

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “È con grande soddisfazione che apprendiamo che è stato consegnato oggi l’aggiornamento del progetto definitivo del ponte sullo Stretto e il nostro sottosegretario Freni ha già fatto sapere che è pronto a inserire in manovra circa due miliardi. I fatti sono sempre la miglior risposta alle critiche infondate di certa sinistra e di certi ambientalisti, che tutto fanno tranne il bene del Paese. Grazie al ministro Matteo Salvini, che continua a impegnarsi per lo sviluppo del territorio e la qualità della vita degli italiani”. Così in una nota il vicecapogruppo e deputato calabrese della Lega, Domenico Furgiuele.