Marzo 15, 2023

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – A quanto si apprende il decreto per il ponte sullo Stretto potrebbe approdare già domani in consiglio dei ministri. Oggi il ministro il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini ha spiegato che si sta “lavorando come matti per portare il decreto sul Ponte di Messina domani in Consiglio dei ministri”.