Ponte Messina, Occhiuto: “Mediterraneo valore aggiunto dell’economia europea”

Marzo 27, 2023

Palermo, 27 mar. (Adnkronos) – “In passato si è sempre parlato dell’opportunità che il Mezzogiorno potesse dare. Se ne è parlato, ma di fatto è rimasto un luogo comune. Oggi però non è così. Il Porto di Gioia Tauro, ad esempio, è diventato il primo porto di Italia, e il Mediterraneo è ormai un valore aggiunto dell’economia europea. Un po’ come accaduto anni fa alle regioni del Nord, le regioni del Sud possono essere alla vigilia di una nuova stagione di sviluppo. Quindi non più stagione di parole, ma di fatti”. Sono le parole del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nel corso della quarta e ultima sessione di “Il Ponte sullo Stretto, una sfida necessaria”, l’evento di Fondazione Magna Grecia e Fondazione Sicilia, in corso al Teatro Massimo di Palermo.

“È necessario intervenire sul codice degli appalti. C’è un problema nella spesa delle risorse. Nella mia regione ci sono tanti comuni in dissesto. Se noi non efficentiamo il sistema delle autorizzazioni, diventa tutto un problema. Calabria e Sicilia possono svilupparsi solo se investono nel tessuto produttivo e in tempi concreti”. Lo ha detto il Presidente della Calabria, Roberto Occhiuto al convegno “Il Ponte sullo Stretto, una sfida necessaria”, l’evento di Fondazione Magna Grecia e Fondazione Sicilia.