Ponte Messina: Paita (Iv), ‘non si fa politica con esposti’

Febbraio 21, 2024

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Si può anche essere contro il Ponte sullo Stretto, nonostante sia un’opera strategica importante per la Sicilia e per l’Italia, ma fare politica con gli esposti evidenzia la debolezza e la povertà di argomentazioni tecniche di chi li presenta”. Lo dice la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.

“Quello utilizzato da Pd e Verdi sinistra è un modo di fare politica lontanissimo dal mio. Io credo che Salvini stia sbagliando e che probabilmente non riuscirà a concludere nulla. Ma gli esposti in procura sono un metodo sbagliato, che fa il gioco del ministro. Noi di Italia Viva – aggiunge Paita – siamo favorevoli al Ponte e alle grandi infrastrutture che servono a modernizzare il paese e, al contrario di Salvini e del Partito democratico, sappiamo come si dovrebbe fare per realizzarlo. Basterebbe uscire dalla propaganda e discutere di questioni concrete”.