Ponte Messina: Paita, ‘Salvini va sfidato, Calenda gli fa un favore’

Settembre 29, 2023

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “Il Ponte sullo Stretto va fatto, è un’opera fondamentale per l’Italia e per l’Europa, noi siamo favorevoli e non cerchiamo alibi. Mentre, tra i ‘signori del no’, ci sono quelli che lo dicono apertamente, e quelli che si mascherano dietro i ‘ci vorrebbe ben altro’. I benaltristi, tra i quali evidentemente c’è anche Calenda, che strizza l’occhio a chi non vuole il Ponte”. Così la coordinatrice nazionale di Italia Viva Raffaella Paita.

“Le argomentazioni pretestuose come quella usata da Calenda nascondono la solita demagogia di chi non conosce bene le questioni infrastrutturali – spiega Paita – perché è chiaro che le risorse per il Ponte, che è sia ferroviario che stradale, ci vogliono, così come è giusto realizzare le strade e l’alta velocità in Sicilia e Calabria e la Salerno-Reggio”.

“Il punto è che servono entrambe le cose, e noi sfidiamo il governo e Salvini a realizzare l’una e l’altra cosa. Dire no al Ponte con queste argomentazioni – conclude la senatrice di Italia Viva – significa fare un favore a Salvini”.